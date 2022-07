Temeljni ugovor sa SPC zaglavljen u stručnoj komisiji

PODGORICA – Predsednik Crne Gore Milo Đukanović obavestio je ranije premijera Dritana Abazovića da u timu koji će analizirati tekst ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom ne bi trebalo davati prostora osobama koje su u javnosti prepoznate po nedavnom angažmanu u okviru javnih debata kao zastupnici druge ugovorne strane, prenosi podgorička Pobjeda.

Đukanović je, prema informacijama tog lista, to sugerisao Abazoviću kako bi država bolje obezbedila svoj interes i kako bi se eliminisala mogućnost naknadnih prigovora.

Ugovor koji bi vlada trebalo da potpiše sa, „Crkvom Srbije“, kako Pobjeda naziva Srpsku pravoslavnu crkvu, usvojen je na sednici 8. jula, iako za to, kako tvrde, premijer nije obezbedio kvalifikovanu većinu koju su konstituenti nove vlasti dogovorili koalicionim sporazumom. List navodi da su se nakon oštre kritike dela javnosti i stavova DPS-a i SDP-a da će uskratiti podršku Abazovićevoj vladi, predsednik Đukanović i premijer sastali 19. jula i dogovorili formiranje stručne komisije koja će ispitati ustavnost odredbi ugovora i to, kako je planirano, najkasnije do 31. jula.

Pozive da budu deo komisije, Abazović je uputio advokatu koji je bio deo pravnog tima Srpske pravoslavne crkve Veliboru Markoviću, državnom sekretaru u Ministarstvu pravde Bojanu Božoviću i magistru prava i asistentu na Univerzitetu Donja Gorica Andreju Bracanoviću. Na Đukanovićev prijedlog, sa druge strane, pozvane su dekan Pravnog fakulteta Aneta Spaić, izvršna direktorka Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević i članica Upravnog odbora Udruženja pravnika Ana Stanković Mugoša.

Prvi, konstitutivni sastanak trebalo je da bude održan 22. jula, ali je odložen na neodređeno vreme, nakon što su Gorjanc-Prelević i Spaić odlučile su da istupe, jer im je bilo neprihvatljivo da sarađuju sa advokatom Markovićem koji je, kako su navele, javnosti poznat po promociji homofobije i seksizma.

Pobjeda piše da je pitala premijera Abazovića hoće li povući predlog o imenovanju Markovića za člana komisije, ali odgovor, kažu, nisu dobili.

„Štaviše, premijer nikako nije komentarisao pitanje ugovora otkako su Gorjanc Prelević i Spaić rad u komisiji uslovile povlačenjem predloga o imenovanju Markovića za člana, iako se planirani rok 31. jul približava“, piše Pobjeda.

U međuvremenu, Akcija za ljudska prava je ipak juče dostavila primedbe na ugovor.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.