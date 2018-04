Teroristički napad u Nemačkoj: troje mrtvih (foto)

Neidentifikovana osoba uletela je automobilom u grupu ljudi u nemačkom gradu Minsteru, ubivši nekoliko i povredivši više ljudi, javlja Rojters.

Prema izveštajima medija, policija smatra da se radi o napadu.

Automobil je uleteo među pešake u gradu Minster na zapadu Nemačke, pri čemu je troje ljudi poginulo a više od pedeset povređeno, navodi u izveštaju „Špigl Onlajn“.

Policija je brzo došla na lice mesta i zatražila od ljudi da izbegavaju mesto incindenta.

List „Fokus“ piše su da su poginula tri lica, a da je njih 30 povređeno, dok „Vestfeliš Nahrihten“ objavio je pozivajući se na portparola vatrogasne brigade da je povređeno 50 ljudi.

Počinilac je, navodno, pucao u sebe.

Vatrogasne brigade, spasilačke i policijske ekipe su se uputile na lice mesta.

Fotografije sa mesta napada su se pojavile i na Tviteru.

#BREAKING NEWS: A new photo from the scene in #Muenster, Germany shows a large number of ambulances and police around the area of where the incident happened. pic.twitter.com/ZhsOs5dK2q

— NewsAlertHQ (@NewsAlertHQ) April 7, 2018