Teška nesreća kod Milana: Dvoje mrtvo, preko 100 povređeno (foto)

U teškoj železničkoj nesreći nadomak Milana poginule najmanje dve osobe, dok je 10 lica teže povređeno, a preko 100 putnika prošlo je s lakšim povredama.

BREAKING-UPDATE: 2 died, 10 injuries in serious condition and 100+ light injuried in the train derailment in the suburbs of #Milan. #Milano #Italy #Trenord pic.twitter.com/mxTDwO00Rs

