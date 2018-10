Jeziva nesreća u Indiji: U masu ljudi uleteo brzi voz (uznemirujući snimak)

Desetine ljudi poginule su danas kada je na njih naleteo voz u severnoj indijskoj državi Pandžab, javile su lokalne televizijske stanice.

Kako je javio AP, jedan indijski zvaničnik rekao je da se strahuje da je 50 ljudi poginulo.

#WATCH The moment when the DMU train 74943 stuck people watching Dussehra celebrations in Choura Bazar near #Amritsar (Source:Mobile footage-Unverified) pic.twitter.com/cmX0Tq2pFE

