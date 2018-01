Tilerson i Lavrov razgovarali o Siriji, Ukrajini i Severnoj Koreji

Šefovi diplomatija SAD i Rusije, Reks Tilerson i Sergej Lavrov, razgovarali su danas telefonom o Ukrajini, Siriji i Severnoj Koreji, saopštio je Stejt department SAD.

Tilerson je rekao da će se uskoro opet sastati predstavnici dve zemlje u razgovorima o Ukrajini, koji su se dosad dva puta sastajali u Beogradu, navela je portparolka Stejt departmenta Hiter Nojert.

Državni sekretar SAD je rekao da Rusija treba da ubrza primenu preuzetih obaveza po Minskom sporazumu i utiče na smanjenje borbi na istoku Ukrajine koje su nedavno eskalirale.

Lavrov i Tilersonu su povodom Sirije razgovarali o ulozi Rusije u obezbedjivanju da režim predsednika Bašara Asada odigra konstruktivnu ulogu u pregovorima u Đenevi, rekla je portparolka Stejt departmenta.

Šef ruske diplomatije je rekao da samo Sirijci imaju pravo da odlučuju o svojoj budućnosti, saopštilo je rusko ministarstvo spoljnih poslova.

Lavrov je upozorio Tilersona da se ne podižu tenzije na Korejskom poluostrvu agresivnom retorikom i pomorskom blokadom.

