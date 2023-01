Timonije: Bez funkcionalnih institucija ne otvarati temu izbora u Crnoj Gori

PODGORICA – Predsednički i potencijalni parlamentarni izbori u Crnoj Gori moraju biti sprovedeni tek nakon uspostavljanja funkcionalnog Ustavnog suda, izjavio je ambasador Francuske u Podgorici Kristijan Timotije i istakao da je tužno što se Crna Gora našla na dnenom redu Saveta EU i to zbog institucionalne krize.

“Mi smo zabrinuti što je dobar učenik u balkanskom razredu postao simbol blokade i simbol problema”, kazao je Timonije.

On je rekao da su slovenačka ministarka spoljnih poslova vanjskih poslova Tanja Fajon i ministar za evropske i međunarodne poslove Austrije Aleksander Šalenber dali izveštaj Savetu EU i preneli da su imali utisak da su “bili slušani u Crnoj Gori”.

“Tako da imamo nadu da postoji rešenje, da je mašina ponovo u pokretu kako bi se izbegla blokada vašeg institucionalnog sistema. Bez sudija Ustavnog suda nema demokratije, a demokratija je minimalni uslov za vaš evropski put kako se ne bi pokvarilo sve ono što je bilo urađeno”, kazao je Timonije u emisiji “Fokus” na Televiziji Crne Gore.

On je kazao da je međunarodna zajednica pratila intervjue kandidata za sudije Ustavnog suda pred Ustavnim odborom.

“Mi smo zajedno sa ambasadorima pratili saslušanja kandidata za sudije Ustavnog suda i konstatovali smo da postoje dobri pravnici, kandidati koji su odlučni da poštuju vladavinu prava. Tako da dobri kandidati postoje”, ocenio je Timonije.

Kazao je da je neophodno da do rešenja krize dođe što pre da, kako je rekao, ne dođe do agonije jer bi to bilo loše za Crnu Goru koja je već dosta izgubila u pogledu imidža.

Upozorio je na neophodnost poštovanja preporuka Venecijanske komisije.

“Mi smo zabrinuti nedostatkom interesovanja od nekih vlasti u odnosu na mišljenje Venecijanske komisije. Žao nam je što postoji tendencija da se ne uzimaju u obzir mišljenja Venecijanske komisije. Ona nisu obavezujuća, ali svaki put kada ih neka zemlja, u ovom slučaju Crna Gora ne sledi istovremeno se pripisuje određeni minus toj zemlji u pogledu evropskih integracija”, rekao je francuski diplomata.

Ocenio je da se stvari u Crnoj Gori mogu ubrzati, ali je neophodno da se i političari i građani probude, preneo je portal RTCG.

Predsednički izbori u Crnoj Gori raspisani su za 19. mart.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.