To je bio njegov dom: Goli pustinjak izbačen sa svog ostrva u 82. godini

Japanac Masafumi Nagasaki, 82-godišnjak kojeg su mediji prozvali „goli pustinjak“, nakon skoro 30 godina prinuđen je da napusti ostrvo Sotobanari i vrati se u civilizaciju.

On je od 1989. godine živeo na ovom izolovanom ostrvu blizu Okinave koje je doslovno bilo njegov dom. On je bio jedini stanovnik ostrva, a planirao je da tu i ostane do smrti.

Ta želja mu se zasigurno neće ostvariti jer je Nagasakiju naređeno da napusti ostrvo i vrati se u civlizaciju, a on je svim silama pokušao da se odupre odluci vlasti koja je naredila njegovo preseljenje.

„Rizikovao sam život da zaštitim ostrvo i ne želim da ga napustim. Nikad nisam bio tužan u ovom raju. Ovde imam sve što mi treba, ništa drugo mi nije potrebno. Želim da umrem ovde, kad naiđe tajfun, i da niko ne može da mi pomogne“, kazao je Nagasaki, prenosi B92.net.

Ipak, lokalne vlasti su procenile da zbog slabog zdravlja više ne može da se stara o sebi, pa su odlučili da ga, uprkos njegovom protivljenju, premeste u obližnji grad.

Nakon što ga je jedna osoba pronašla, obavestila je policiju koja je došla po njega i odvela ga u grad Išikagi koji je 60 kilometara udaljen od ostrva, a divlju prirodu zamenila su četiri zida jednog stana.

Nagasakijeva adaptacija na novo okruženje nije prošla najbolje. Naime, čim je došao u grad Nagasaki je dobio jak virus gripa. Kako pišu mediji, Japanac je tokom godina aktivirao imunološki sistem i razvio antitela neophodna kako bi preživeo ujed insekata u prirodi, ali ne i za bolesti koje vrebaju u civilizaciji.

Inače, Nagasaki je nakon dugogodišnjeg rada u industriji zabave 1989. godine rešio da napusti civilizaciju i preseli se na ostrvo. On je živeo kao pustinjak i uživao u potpunoj anonimnosti sve dok ga 2012. nije otkrio reporter Rojtersa.

„Ne radim ono što mi naređuje društvo, ali poštujem pravila sveta prirode. Ne možeš pobediti prirodu nego je moraš slušati u potpunosti.To sam naučio kada sam došao ovde, i to je verovatno razlog zbog kojeg sam se snašao,“ izjavio je Nagasaki svojevremeno za ovu agenciju.

