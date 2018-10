Todorić: Spreman sam za Remetinac, ali i za dalju borbu

LONDON/ZAGREB – Osnivač i bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić izjavio je danas po izlasku iz sudnice Visokog suda u Londonu da je naravno razočaran odlukom o njegovom izručenju Hrvatskoj, ali je rekao i da je spreman za Remetinac i dalju borbu u dokazivanju istine.

„Ovo je za mene bio poslovni potez. Došao sam u London, ostao godinu dana, obavio sve zadatke. Ostajem još jedno 25 dana. Naravno da sam malo razočaran, ali ja moram ići dalje u fajt, još ću jače krenuti napred“, rekao je Todorić novinarima. Upitan da li je spreman za Remetinac, Todorić je odgovorio potvrdno.

„Naravno da sam spreman, ja sam uvek spreman“, rekao je Todorić, prenela je regionalna tv N1.

Todorić je novinarima rekao da je za godinu dana boravka u Londonu skupio niz dokaza za istinu, te dodao:“Vi ste svi svesni šta se u Hrvatskoj događa“.

Novinari su ga pitali očekuje li oslobađajuću presudu u Hrvatskoj.

„A za šta? Za šta bi ja bio osuđen?“ odgovorio je Todorić i dodao da je upravo juče podneo krivičnu prijavu protiv hrvatskog premijera Andreja Plenkovića.

„Ja sam protiv Plenkovića podigao krivičnu prijavu za zločinačku organizaciju. Hvala lepo“, rekao je Todorić, preneo je portal Index.hr.

Visoki sud u Londonu odlučio da Todorić bude izručen Hrvatskoj koja za njim raspisala poterncu Interpola i evropski nalog za hapšenje.

Sudija Visokog suda u Londonu, Dankan Uzli, nakon višečasovne rasprave po žalbi koju su podneli Todorićevi advokati.

Sudija je odlučio da nema materijala prema kojima bi se Ivici Todoriću mogao odobriti postupak žalbe na odluku o izručenju.

Današnjom odlukom Visoki sud u Londonu je praktično odbacio zahtev Todorićeve odbrane da se njihvom branjeniku omgući žalba, pa je prvostepena odluka postala pravosnažna i sledi njegovo izručenje Hrvatskoj.

Rok za izručenje Todorića je 10 dana od dana pravosnažnosti i može se produžiti na još 10 dana ako iskrsnu neki problemi.

Postoji još jedna mogućnost za odlaganje izručenja, a to je da se Todorić pozove na zdravstvene probleme, čime bi samo kupio nešto vremena, ali izručenje ne može da izbegne.

Inače, Todorić je uhapšen 7. novembra prošle godine u Londonu, gde se sklonio nakon izbijanja afere Agrokor, a na osnovu evropskog naloga za hapšenje koji je raspisala Hrvatska. Istog dana je pušten na slobodu uz garanciju od 100.000 funti i posebne mere opreza.

Todorić je odmah nakon izricanja prvostepene presude rekao da će se boriti protiv izručenja Hrvatskoj, ali i najavio skori odlazak u Zagreb koji će, kako je tada rekao, sve iznenaditi.

Kada bude izručen Todorić će odmah biti sproveden u Okružni zatvor u Remetincu, a na osnovu prošlogodišnje odluke zagrebačkog Županijskog suda zbog mogućeg uticaja na svedoke.

Tek kada dođe u Remetinac, sud će odlučivati ostaje li u pritvoru ili će moći da se brani sa slobode uz garanciju.

Sud bi mogao da odluči da više ne postoji mogućnost uticaja na svedoke, ali bi ga mogao zadržati u pritvoru zbog mogućnosti bekstva.

Hrvatsko tužilaštvo tereti Todorića i njegova dva sina, Antu i Ivana, te zeta Hrvoja Balenta i nekolicinu saradnika iz nekadašnjeg vrha Agrokora za krivična dela zloupotrebe poverenja u privrednom poslovanju, falsifikovanju isprva i povredu obveze vođenja poslovnih knjiga.

Kako su ranije izveštavali hrvatski mediji, pomenute malveracije ove grupe se navodno mere u milijardama kuna.

Tada je navedeno i da su poslovni rezulati Agrokora navodno lažno prikazivani još od 2006.

S druge strane, Todorić je u svojim čestim objavama na svom blogu, tokom boravka u Lndonu, optuživao premijera Plenkovića da je manipulacijom iskoristio državni sistem da nacionalizuje njegovu kompaniju, te da je upropastio ne samo njegovu porodicu, već i hiljade drugih porodica.

„Plenković stalno priča da je Agrokor bio u problemima i da su oni nešto spasli, ali to je notorna laž. Sve ću to dokazati, a oni me mogu jednostavno demantovati“, tvrdio je uporno Todorić u svojim objavama.

U Hrvatskoj je s pažnjom isčekivana odluka Visokog suda u Londonu budući da se priče o „aferi Agrokor“ ni nakon duže od godinu dana nisu stišale, a u međuvremenu je prethodna ministarka privrede, Martina Dalić, podnela ostavku nakon skandala sa mejlovima u vezi sa izradom „Leks Agrokora“, kojim je država praktično preuzela rukovođenje tim koncernom, a koji je bio u vlasništvu biznismena Todrića.

Plenković je tu ostavku prihvatio.

