Avion kompanije Rajaner na letu iz Dablina za Zadar morao je prinudno da sleti u Frankfurt, jer je došlo do naglog pritiska u kabini. Putnici su prebačeni u bolnicu.

Harrowing video shows cabin of a Ryanair flight en route to Croatia that plummeted nearly 30,000 feet in less than 10 minutes on Friday. 33 passengers were injured in the incident. https://t.co/3f4TNHwrIJ pic.twitter.com/7PAmWtOMq8

