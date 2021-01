Tragedija: Četiri brazilska fudbalera poginula u padu aviona (video)

Četiri fudbalera brazilskog četvrtoligaša Palmasa, poginula su zajedno s predsednikom Lukasom Meirom i pilotom aviona, koji se srušio prevozeći ih na utakmicu, tek nekoliko trenutaka nakon uzletanja, prenose mediji.

Imagens do avião pegando fogo! 4 atletas do Palmas e o presidente do clube! pic.twitter.com/lODijBNQhu

U nesreći su poginula sva četiri fudbalera: Lukas Praksedes, Guiljerme Noe, Ranule i Markus Molinari. Poginuo je i predsednik kluba, kao i pilot.

ATENÇÃO: Avião com 6 pessoas a bordo cai em Luzimangues, no distrito de Porto Nacional, no Tocantins. A bordo estariam o presidente do Palmas, Lucas Meira e os jogadores Lucas Praxedes, Guilherme, Ranule e Marcus, e o comandante Wagner. Não há registro de sobreviventes

