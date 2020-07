Tragičan završetak: Pronašli telo glumice nestale na jezeru (foto)

Policija je potvrdila da su nakon šest dana potrage pronašli beživotno telo glumice Naje Rivere (33), poznate po ulozi u seriji ‘Glee’, piše Daily Mail.

Tijelo je plutalo u jezeru Piru u Južnoj Kaliforniji.

– Ovo smo područje puno pretraživali. Ne znam koja je dubina gde je pronađena glumica, ali kasnije ću imati više detalja. Ova vest pogodila je sve. Naš je posao da spašavamo ljude i teško je za sve koji su radili na ovom slučaju. Porodici je bilo teško kad su saznali da je nestala i onda su danima čekali i nisu ništa znali – rekao je portparol policije.

I'll love you forever, I'll like you for always, as long as I'm living, my baby you'll be. Happy birthday Josey! Love Mommy ❤️ pic.twitter.com/ypU9gR4nXP

— Naya Rivera (@NayaRivera) September 17, 2019