Tramp bi da izbegne novu blokadu vlade, ali i dalje traži zid

VAŠINGTON – Bela kuća je saopštila da američki predsednik Donald Tramp želi da izbegne novu delimičnu finansijsku blokadu federalne vlade, ali da ostaje odlučan po pitanju podizanja barijere na granici SAD i Meksika, što demokratski zakonodavci i dalje odbijaju.

„Predsednik ne želi da prolazi kroz još jedno zatvaranje vlade – to nije cilj“, rekla je portparol Bele kuće Sara Sanders u ponedeljak na pres brifingu, gde je zahtevala od demokrata da se „uozbilje o rešavanju problema na granici, uključujući i finansiranje pograničnog zida“.

Federalne agencije ponovo su otvorene posle najduže blokade vlade u istoriji SAD.

Prošle nedelje, Tramp je potpisao zakon o privremenom finansiranju za tri nedelje, pripremljen kako bi se kongresnim pregovaračima dao prostor za pripremu paketa pojačavanja bezbednosti na granici.

Komitet bipartijske konferencije, sastavljen od članova oba doma kongresa, trebalo bi da započne konsultacije u sredu. Ali, partijske razlike po pitanju finansiranja zida na garnici, koje su izazvale zatvaranje vlade, ostaju, prenosi Glas Amerike.

„Demokrate se oštro ne slažu sa predsednikom o potrebi izgradnje skupog i neefikasnog zida na granici“, rekao je lider manjine u Senatu, Čak Šumer iz Njujorka, malo pre govora Sendersove.

Republikanski senator iz Teksasa Don Kornin smatra da je na svakom mestu duž granice potrebna neka vrsta kombinacije tri elementa: fizičke barijere, tehnologiju i osoblje.

„Prema tome, treba da imamo svaku od tih stvari u ovom zakonu o bezednosti na granici, nadajući se da ćemo glasati u narednim nedeljama“, kazao je Kornin.

Tramp je ranije rekao da misli da postoji manje od 50 odsto šanse da će kongresni pregovarači postići sporazum koji bi njemu bio prihvatljiv.

Predsednik SAD je rekao za Vol strit džurnal u nedelju da sumnja da će prihvatiti manje od zahtevanih 5,7 milijardi dolara za finansiranje zida.

On je izrazio sumnju da će odobriti trajni legalni status imigrantima koji su dovedeni u Ameriku dok su bili deca, nazivajući to „odvojenom temom koja mora da bude razmatrana u drugo vreme“.

U međuvremenu, članovi konferencije komiteta odbili su da spekulišu po pitanju šta bi iz pregovora moglo da proizađe.

„Pokušaćemo da dođemo do nečega što će funkcionisati“, rekao je za Glas Amerike republikanski senator iz Mizurija, Roj Blant. „To će morati da bude obaveljno negde drugde, a ne u javnosti. Moje mišljenje je da to mora biti sveobuhvtno obaveljno, koliko je u našoj mogućnosti“, dodao je on.

U Beloj kući, Sendersova je ponovila Trampove pretnje da će uvesti vanredno stanje i da naredi izgradnju zida, ukoliko Kogres ne obezbedi finansiranje.

„Ukoliko se ne vrate sa sporazumom, to će značiti da demokrate ne dobijaju bukvalno ništa“, rekla je ona.

Demokrate smatraju da su takvi stavovi kontraporduktivni.

Kongresna kancelarija za budžet procenjuje da je petonedeljno delimično zatvaranje vlade izazvalo gubitak za ekonomiju SAD od tri milijarde dolara.

Uskraćivanje finansiranja izazvalo je umanjenje ili prekid federalnih usluga i izazvalo finansijske probleme za 800.000 federalnih radnika koji su bili ili na prinudnom odmoru, ili prisiljeni da rade bez plate.

(Tanjug)