Tramp:Budući trgovinski sporazum Britanije i SAD neizvestan

VAŠINGTON – Predsednik SAD-a Donald Tramp upozorava da sporazum koji omogućava Velikoj Britaniji izlazak iz Evropske unije može da ugrozi budući američko-britanski dogovor o slobodnoj trgovini, izveštava tv mreža CNBC.

Na pitanje o sporazumu između Vestminstera i 27 šefova država EU, Tramp je u ponedeljak odgovorio: „Zvuči kao sjajan posao za EU“.

„Mislim da moramo ozbiljno da sagledamo da li se Ujedinjenom Kraljevstvu dozvoljava da trguje ili ne, jer trenutno, ako pogledate sporazum, oni možda neće moći da trguju s nama“, rekao je Tramp novinarima ispred Bele kuće.

„I to ne bi bila dobra stvar. Ne mislim da je to namerno“, dodao je on.

NJegovi komentari dolaze u vreme dok britanska premijerka Tereza Mej očajnički nastoji da obezbedi dovoljan broj poslanika koji bi podržali njen predlog sporazuma o Bregzitu, kako bi za dve sedmice on bio usvojen u parlamentu – što je težak zadatak imajući u vidu da je taj dokument naišao na široku kritiku u javnosti, dodaje CNBC.

Bez obzira na to, Mej je u više navrata insistirala na tome da uslovi kojima se utvrđuje izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz bloka krajem marta sledeće godine, ispunjavaju sve što je obećano narodu u Britaniji.

„Čini se da predsednik SAD-a nagoveštava da trenutni sporazum potencijalno može da onemogući Britaniju da posle Bregzita pregovara o sporazumu o slobodnoj trgovini sa najvećom svetskom ekonomijom. Tramp nije precizirao koja ga odredba sporazuma brine“, navodi tv mreža CNBC.

(Tanjug)