Tramp: Da li je Putin umešan u ubistva? Verovatno, da… (video)

Predsednik SAD izjavio je u intervjuu američkoj televiziji CBS da je ruski predsednik Vladimir Putin „verovatno“ umešan u ubistva i trovanja protivnika.

U delu intervjua koji je bio posvećen njegovom odnosu sa Putinom, Tramp je na konstataciju novinarke da „ljudi ne razumeju zašto nikada nema nijednu tešku reč za Putina“, Tramp ju je prvo upitao „Ok, da li ste spremni?“, na šta je ona uzvratila sa „Ne razumem“.

„Jesam bio (oštar prema Putinu) – vi ne znate o čemu sam ja pričao sa Putinom na sastanku pre konferencije za štampu“, kazao je Tramp.

Na tvrdnju novinarke da to ipak ne čini javno, američki predsednik je odgovorio sa „Molim?“. „Nisam? Ja sam taj koji je dao Ukrajini ofanzivno oružje i ubice tenkova. To nije uradio Obama. Znate šta je on slao? Slao je jastuke i ćebad. Ja sam taj – a on je taj koji je dao deo Ukrajine u kojem Rusija sada ima tu…“ naveo je Tramp.

On je ponovio da je „veoma oštar prema njemu (Putinu) lično“ i da su imali sastanak u četiri oka koji je bio „veoma težak i veoma dobar“.

Na pitanje novinarke da li se slaže sa tim da je „Putin umešan u ubistva i trovanja“, Tramp je odgovorio sa „Verovatno jeste, da“. „Verovatno. U stvari, ja nisam…“, krenuo je Tramp s odgovorom kada ga je novinarka prekinula novim pitanjem da objasni to „verovatno“.

Tramp je rekao da „ipak ne obazire mnogo na njih (Ruse)“. „To nije naša zemlja“, kazao je predsednik SAD. Na pitanje novinarke „zašto ne bi“ i konstataciju da „oni (Rusi) to ne bi trebalo da rade“ i da je „to strašna stvar“. „Naravno da ne bi“, rekao je Tramp.

