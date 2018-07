Tramp dovodi u pitanje pomoć članicama NATO uključujući CG?

VAŠINGTON – Na kraju svoje velike međunarodne turneje, američki predsednik Donald Tramp doveo je u pitanje pomoć Sjedinjenih Američkih Država u odbrani svih država članica NATO, a među njima i Crnoj Gori, navode američki mediji.

Naime, u intervjuu Foks njuzu, na pitanje novinara zašto bi njegov sin išao u Crnu Goru da je brani od napada, Tramp je odgovorio: „I sam sam postavio to pitanje. Crna Gora je mala zemlja sa veoma snažnim narodom… To su veoma jaki ljudi. To su veoma agresivni ljudi, mogu da postanu agresivni, i čestitam, u Trećem svetskom ratu ste“.

(Tanjug)