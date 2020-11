Tramp izgubio od Bajdena i za sedam dana – osedeo? (video)

Donald Tramp je u petak uveče oko 22 sata po našem vremenu imao prvu pres konferenciju nakon poraza od Džoa Bajdena na američkim izborima.

– Još ćemo videti koja će se administracija baviti s koronom i vakcinom. Vakcina bi mogla biti dostupna već za nekoliko nedelja. Istraživanja inače traju 8 do 12 godina, a mi ćemo dobiti vakcinu za manje od godinu dana. To je pet puta brže nego najbrže dobijena vakcina ikad. Da je bila druga administracija, to bi trajalo godinama. Vakcina će biti besplatna – rekao je Tramp.

Međutim, kako prenose mediji, mnogi su primetili nešto čudno na njemu. Dok je najavljivao da će rasturiti Bajdena bio je plavkast. Čak i narandžast. A sad je – osedeo?

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.