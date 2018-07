Tramp: Kraljica smatra da je Bregzit kompleksan problem

Predsednik SAD Donald Tramp po svoj prilici je prekršio britanski kraljevski protokol i otkrio sadržaj svog razgovora s kraljicom Elizabetom Drugom koja je, prema njegovim rečima, ocenila da je Bregzit „veoma kompleksan problem“.

Tramp je već izazvao bes britanskih vlasti tokom četvorodnevne posete toj zemlji kritikujući premijerku Terezu Mej zbog načina vodjenja pregovora o Bregzitu, a juče je u palati Vindzor razgovarao s kraljicom.

Kasnije je televizijskom voditelju Pirsu Morganu rekao da su razgovarali o nezgodnom pitanju izlaska Velike Britanije iz EU.

„Rekla je, i ima pravo, da je reč o veoma kompleksnom problemu, mislim da niko nije mogao ni da zamisli do koje mere će biti komplikovano. Svi su mislili da će biti ‘O, to je jednostavno, integrisaćemo se ili se nećemo integrisati ili hajde da vidimo šta će da se desi'“, rekao je Tramp u intervjuu koji je objavio list Mejl on sandej (Mail on Sunday).

Američki predsednik je takodje naveo da je britanskoj premijerki rekao da London treba da dobije „izuzeće“ u vezi Bregzita, da bi zatim mogao da ostvari opsežan trgovinski sporazum sa SAD.

Uprkos nizu diplomatskih neslaganja Velike Britanije i Trampa, Mej se nada da će brzo postići sporazum sa SAD pošto izvede zemlju iz EU.

Posle učešća na samitu NATO i zvanične posete Velikoj Britaniji, Tramp se sada nalazi u Škotskoj, a sutra će se sastati s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

(Beta)