Tramp kritikuje republikance koji su izgubili mesta u Kongresu

VAŠINGTON – Američki predsednik Donald Tramp kritikovao je republikanske kandidate koji nisu osvojili mesta u Predstavničkom domu američkog Kongresa na jučerašnjim izborima.

Republikanski kandidat za saveznu državu Koloradu Majk Kofman izjavio je da je na izborima izgubio zbog velike mržnje prema Trampu na području Denvera, na šta mu je američki predsednik odgovorio: „Baš šteta, Majk“, prenosi AP.

Komenatrišući to što je izbore izgubila i republikanska predstavnica u Juti Mia Lav, on se našalio na račun njenog prezimena (Mia Love gave me no love) i izrazio žaljenje što je izgubila.

Predsednik SAD tvrdi da je njegova kampanja zaustavila, tzv. „plavi talas“ (demokratski talas), dovodeći u pitanje i njegov opstanak na funkciji.

Republikanska partija izgubila je na jučerašnjim izborima većinu u Predstavničkom domu američkog Kongresa, ali sada imaju više senatora nego u prethodnom sazivu.

(Tanjug)