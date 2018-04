Tramp naredio napad na Siriju, eksplozije u Damasku, delovala sirijska PVO

Predsednik Donald Tramp je, obraćajući se javnosti, rekao da „zajednički odgovor Amerike, Britanije i Francuske na zločine uključuje sve instrumente naše nacionalne moći: vojnu, ekonomsku i diplomatsku“. Naveo je da će akcija trajati sve dok „sirijski režim ne prestane da koristi hemijsko naoružanje“.

Tramp je rekao da je u sirijskom gradu Dumi izvršen napad hemijskim oružjem i da ga nije izveo čovvek već „čudovište“. Kritikovao je Rusiju i Iran zbog podrške sirijskom režimu i predsedniku Bašareu el Asadu.

Odmah posle Trampovog govora, oko tri sata posle ponoći, u Damasku su se oglasile sirene koje oglašavaju početak vazdušne opasnosti, a nedugo zatim i prve detonacije. Agencije su javile da je u sirijskoj prestonici pogođen naučni centar koji se u poslednje vreme često povezivao sa razvojem hemijskog naoružanja, prenosi RTS.

Protivvazdušna odbrana je ispalila projektile a sirijska država televizija je javila da je oboreno 13 raketa iznad Damaska.

Britanska premijerka Tereza Mej rekla je da nije bilo alternative vojnoj akciji, kritikujući Rusiju zbog nedavnih poteza u Savetu bezbednosti UN. Britansko ratno vazduhoplovstvo napalo je ciljeve kod Homsa, javlja Bi-Bi-Si. Britanci su koristili aviona „tajfun“.

