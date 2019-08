Tramp: Nisam ljut, Makron me je pitao za odobrenje

BIJARIC – Predsednik SAD Donald Tramp kaže da nije bio iznenađen kada je francuski predsednik Makron pozvao iranskog ministra spoljnih poslova Džavada Zarifa u Bijaric u pokušaju da pokrene nove razgovore i umanji tenzije.

„Pitao me je. To uopšte ne smatram bezobraznim, pogotovo kada me je pitao za odobrenje“, rekao je Tramp a prenosi Rojters.

Trump je novinarima rekao da „nema komentara“ na Zarifovo pojavljivanje tokom Samita G7 u Francuskoj.

Zvaničnici su rekli da Bela kuća nije bila obaveštena da je unapred poslat poziv za Zarifa.

Rojsters podseća da je Makron je pre nekoliko meseci preuzeo vodeću ulogu u pokušaju da spasi nuklearni sporazum iz 2015. godine, pošto su se SAD povukle.

(Tanjug)