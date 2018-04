Tramp opet šokira: Savršen napad — misija ispunjena (foto)

Savršeno izveden napad na Siriju protekle noći — ocenio je američki predsednik Donald Tramp i poručio da je „misija ispunjena“.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018