Tramp osuo paljbu po Makronu: U Parizu su učili nemački pre nego što su stigli Amerikanci

Američki predsednik Donald Tramp ponovo se oglasio na Tviteru. On je u seriji tvitova osuo paljbu na francuskog predsednika Emanuela Makrona.

Tramp se takođe raspisao i o ceremoniji u Parizu povodom obeležavanja stogodišnjice završetka Prvog svetskog rata, o trgovinskoj razmeni, ali i o tome zašto prvog dana u Francuskoj nije posetio groblje na kojem su sahranjeni američki vojnici, piše B 92.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two – How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

„Emanuel Makron predlaže da Evropa formira sopstvenu vojsku kako bi se zaštitila od SAD, Kine i Rusije. Ali Nemačka je ta koja je učestvovala u Prvom i Drugom svetskom ratu — šta je Francuska imala od toga? Počeli su da uče nemački u Parizu pre nego što su stigli Amerikanci. Platite za NATO ili ne!“, napisao je Tramp.

On Trade, France makes excellent wine, but so does the U.S. The problem is that France makes it very hard for the U.S. to sell its wines into France, and charges big Tariffs, whereas the U.S. makes it easy for French wines, and charges very small Tariffs. Not fair, must change! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

​Potom je pisao i o proizvodnji vina u Francuskoj.

„Što se tiče trgovine, Francuska pravi odlično vino, ali pravi ga i Amerika. Problem je u tome što Francuska veoma otežava Americi da prodaje svoje vino Francuskoj i što naplaćuje velike tarife, dok SAD olakšavaju trgovinu francuskim vinima i naplaćuju male tarife. Nije fer, to mora da se promeni!“, dodao je on.

​„Problem je što Emanuel ima vrlo nizak rejting javnog mnjenja u Francuskoj, 26 odsto, i stopu nezaposlenosti od skoro 10 odsto. Samo je pokušavao da promeni temu. Uzgred, ne postoji zemlja sa više nacionalizma od Francuske, koja ima mnogo ponosnih ljudi — i to s pravom… Učinite Francusku ponovo velikom“, naveo je Tramp.

……MAKE FRANCE GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

​Kako je još naveo, zbog lošeg vremena helikopter nije mogao da poleti do groblja, a on je predložio da ga do tamo odvezu, ali je to odbila bezbednosna služba.

(Sputnjik)