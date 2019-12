Tramp pobesneo zbog snimka ismevanja i ovako se osvetio svetskim liderima

Donald Tramp otkazao je završnu konferenciju za štampu na samitu NATO-a u Londonu, nakon što se na internetu pojavio video-snimak na kome se Emanuel Makron, Džastin Trudo i Boris Džonson rugaju američkom predsedniku.

….When today’s meetings are over, I will be heading back to Washington. We won’t be doing a press conference at the close of NATO because we did so many over the past two days. Safe travels to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2019