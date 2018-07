Tramp pod lupom novinara koji je otkrio skandal Votergejta

Bob Vudvord (Woodward) jedan od dvojice američkih novinara čija su otkrića o skandalu Votergejt primorala tadašnjeg predsednika Ričarda Niksona da podnese ostavku, u svojoj novoj knjizi analizira vladavinu predsednika Donalda Trampa.

Delo „Fear: Trump in the White House“ (Strah: Tramp u Beloj kući) koje izlazi 11. septembra, „otkriva detalje bez presedana o mučnom životu u Beloj kući s Donaldom Trampom i načinu kako predsednik donosi odluke o važnim temama spoljne i unutrašnje politike“, saopštila je danas izdavačka kuća Sajmon end Šuster (Simon and Schuster).

Trampova vladavina je za manje od dve godine obeležena brojnim smenama visokih zvaničnika, skandalima s nepotrebnim troškovima i pitanjem eventualnog ruskog mešanja u predizbornu kampanju.

Simboli istraživačkog novinarstva Vudvord i Karl Bernstajn otkrili su 1972. godine radeći za Vašington post seriju skandala nazvanih afera Votergejt posle koje je u avgustu 1974. Nikson podneo ostavku.

Vudvord koji sada ima 75 godina i dalje je deo redakcije Vašington posta a knjiga o Trampu je poslednja u nizu njegovih dela o američkim predsednicima.

