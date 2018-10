Tramp povodom Kašogija: Princ Salman vodi stvari u Rijadu

VAŠINGTON – Predsednik SAD Donald Tramp po prvi put je danas rekao da je saudijski prestolonaslednik princ Mohamed bin Salman umešan u operaciju ubistva sudijskog novinara Džamala Kašogija, ističući da „princ vodi stvari tamo“ u Rijadu.

„Pa, princ vodi stvari tamo, još više u ovoj fazi. On vodi stvari i ako će to neko biti, to je on“, rekao je Tramp.

Trampova izjava data u intervjuu „Vol strit džornalu“ je promena u njegovom viđenju Kašogijevog ubistva 2. oktobra u saudijskom konzulatu u istanbulu, preneo je „Gardian“.

Portparolka Stejt departmenta Heder Nauert izjavila je juče da će američke vize biti oduzete ili uskraćene 21 Saudijcu zbog ubistva saudijskog novinara Džamala Kašogija.

Velika većina među tim Saudijcima već ima američke vize, rekao je neimenovani zvaničnik Stejt departmenta, prene je Rojters.

AP je naveo da je administracija predsednika SAD Donalda Trampa oduzela juče vize nekim saudijskim zvaničnima koji su umešani u ubistvo Kašogija, a to je prva kaznena mera protiv dugogodišnjeg bliskoistiočnog partnera Vašingtona.

Ta mera je uvedena ubrzo nakon što je Tramp osudio Saudijsku Arabiju za jedno od „najgorih zabašurivanja u istoriji zabašurivanja“.

(Tanjug)