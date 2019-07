Tramp raspoređuje tenkove i bobmardere i poručuje: Biće to predstava života

Predsednik SAD Donald Tramp raspoređuje tenkove, bombardere i drugu ratnu mašineriju za proslavu Dana nezavisnosti – 4. jula, koja tradicionalno iskazuje njenu vojnu moć.

Our July 4th Salute to America at the Lincoln Memorial is looking to be really big. It will be the show of a lifetime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2019

Parada će, kako se izveštava, koštati oko 2,5 miliona dolara.

Tramp je, međutim, napisao na svom Tviter nalogu da će to biti „predstava života“, preneo je BBC.

„Trošak za naš veliki Pozdrav Americi sutra biće veoma mali u poređenju sa tim koliko vredi“, napisao je Tramp.

On je dodao: „Imamo avione, imamo pilote, aerodrom je blizu, samo nam je potrebno gorivo. Imamo tenkove i sve. Vatromet poklanjaju dva velikana. Lepo!“

We have said it before, and we’ll say it again: Tanks, but no tanks. (PS: The @DeptofDefense agrees, see highlighted area below) pic.twitter.com/ock2EORKNz — Council of DC (@councilofdc) July 1, 2019

Pentagon pokušava da organizuje prelete B-2 stelt bombardera i drugih vojnih aviona iznad Nacionalnog mola, parka u kome se okuplju građani u Vašingtonu, preneo je AP.

Na paradi će učestvovati borbeni avioni F-35 i F-18, akrobatski tim „Plavi anđeli“, helikopteri vojske i obalske straže i Marin V-22 Ospreis.

Dva borbena vozila „Bredli“ viđena su danas u blizini Linkolnovog memorijalnog centra, gde će Tramp održati govor o proslavi Dana nezavisnosti.

Mali broj borbenih tenkova „Abrams“ od 60 tona poslat je u Vašington železnicom da bi bili postavljeni u blizini Nacionalnog Mola, iako je vlada Distrikta Kolumbija uzvratila verbalnom salvom.

You know this will be a hot mess. 1st it’s not a “Salute to America” but a salute to Trump. 2nd he’s been trippin since he attended Bastille Day in Paris, so buckle up cause we’re about to get the Putinization of America’s Birthday with a little Un on top! https://t.co/AbQIXVuyK5 — Michael Steele (@MichaelSteele) July 2, 2019

„Tanks, but no tanks“ (Tenkovi, ali ne tenkovi), napisali su oni na Tviter nalogu, što se može protumačiti i kao igra reči, jer se kod izgovaranja, reč „tanks“ može tumačiti i kao „hvala“, pa bi poruka mogla da glasi i „Hvala, ali ne tenkovi“.

Podsećaju da je i Pentagon prošle godine saopštio da čelicne gusenice mogu oštetiti gradske puteve.

Distrikt Kolumbija je saopštio da očekuje od federalne vlade da plati za sva oštećenja koje tenkovi prouzrokuju.

Američka vojska poručila je žiteljima Vašingtona da ne paniče ako vide tenkove na ulicama na paradi povodom Dana nezavisnosti.

Iznad Nacionalnog Mola pojaviće se i predsednikov avion Er fors van i Marin van helikopter.

Tramp, koji je objavio događaj kao „Pozdrav Americi“, naveo je u utorak da su vojni lideri „oduševljeni“ da učestvuju.

Vojni zvaničnici, međutim, ne mogu zvanično da kažu ni da li načelnik Generalštaba američkih oružanih snaga Džozef Danford planira da prisustvuje.

(Tanjug)