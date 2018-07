Tramp ruši Tviter – akcije Tvitera pale posle Trampovih optužbi

Akcije Tvitera pale su nakon što je američki predsednik Donald Tramp optužio tu društvenu mrežu da ograničava vidljivost istaknutih republikanaca i poručio da će to ispitati.

Tviter je saopštio da je svestan toga da se pojedini nalozi ne pojavljuju automatski prilikom pretrage, ali je objasnio da je to zbog greške u sistemu koju pokušavaju da poprave.

U saopštenju kompanije napominje se da ona ne donosi odluke na osnovu političkih pogleda ili sadržaja poruka na Tviteru.

Trampova poruka na Tviteru usledila je nakon priče magazina Vajs, koji tvrdi da se istaknuti republikanci, poput predsednice Republikanske partije Rona Mekdanijel, ne pojavljuju u jednom aspektu prilikom pretraživanja na Tviteru.

Iako se njihovi nalozi pojavljuju tokom opšte pretrage, oni se nisu automatski pojavili među objavama kada bi se ukucalo njihovo ime.

Twitter “SHADOW BANNING” prominent Republicans. Not good. We will look into this discriminatory and illegal practice at once! Many complaints.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2018