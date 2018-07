Tramp udara na Ruse: Kontrolišu ih, moramo da ih branimo

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Rusija u potpunosti kontroliše Nemačku, budući da Berlin Moskvi plaća milijarde dolara za gas.

Kako je istakao, u tom kontekstu nepravedno je da Amerika na sve to treba i da brani Nemačku.

„Nemačka plaća milijarde dolara godišnje Rusiji, a mi je branimo od iste te Rusije. Oni grade gasovod sa ciljem da plaćaju milijarde dolara Rusiji. Smatram to apsolutno neprihvatljivim. Pored toga, bivši nemački kancelar radi za rusku gasnu kompaniju“, rekao je Tramp.

On je istakao i da Nemačkoj ne treba biti dozvoljeno sve to – „Rusija u potpunosti kontroliše Nemačku. Recite mi, jel to prihvatljivo?“.

On je dodao i da Nemačka NATO-u plaća nešto više od jednog procenta svog bruto društvenog proizvoda, dok Amerika plaća daleko više, kao i da se to nastavlja već dugi niz godina, a ni jedan američki predsednik do sada ništa nije učinio povodom toga.

„Smatram da je to apsolutno nepošteno prema našoj zemlji i prema našim poreskim obveznicima, s obzirom da je Nemačka bogata zemlja“, zaključio je Tramp.

(Sputnjik)