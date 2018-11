Tramp uvređen: Makron želi evropsku vojsku za odbranu od SAD

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da je predlog francuskog predsednika Emanuela Makrona o evropskoj vojsci veoma uvredljiv.

„Predsednik Makron je upravo predložio da Evropa formira sopstvenu vojsku kako bi se zaštitila od SAD, Kine i Rusije. Veoma uvredljivo. Možda bi Evropa trebalo prvo da plati svoj pravičan deo NATO-u, koji u velikoj meri finansiraju SAD“, napisao je Tramp na Tviteru.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!

