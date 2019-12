Tramp „zaratio“ sa vetrenjačama

VAŠINGTON – Američki predsednik Donald Tramp održao je govor mladim konzervativcima na Floridi, a jedan deo posvetio je vetru i vetrogeneratorima, koje naziva vetrenjačama, piše „Gardijan“.

„Nikada nisam razumeo vetar. Znate, vetrenjače poznajem. Proučavao sam vetrenjače više nego bilo ko drugi. One su bučne, ubijaju ptice. Želite li da vidite groblje ptica? Onda nekad otiđite do vetrenjača. Videćete više ptica nego ikada u životu“, rekao je Tramp.

Britanski list je ovaj Trampov govor nazvao „bizarnom tiradom protiv vetrogeneratora“.

„Tramp kaže da zna više od Islamske države od svojih generala, tvrdi da razume političare bolje od bilo koga. Sada ima jedna tema u kojoj stručno znanje Trampa prevazilazi znanja drugih – vetrogeneratori, koje on međutim naziva vetrenjačama“, konstatuje „Gardijan“.

Predsednik SAD je rekao da se vetrogeneratori „većinom prave u Kini i Nemačkoj“, kao i da „izbacuju mnogo dima i gasova u atmosferu“.

Pozivajući se na američko Udruženje za vetroelektrane, „Gardijan“ napominje da širom SAD ima više od 57.000 vetrogeneratora.

Tramp je prokomentarisao i boje vetrenjača.

„Vidite sve te vetrenjače. One su različitih nijansi boja. One su nešto kao bele, ali neke su kao narandžasto-bele. To mi je omiljena boja, narandžasta“, kazao je Tramp.

„Gardijan“ podseća da je Tramp početkom godine tvrdio da vetrogeneratori izazivaju rak zbog buke koju prave.

Govor američkog predsednika trajao je duže od jednog sata u kojem je kritikovao i predsedavajuću Predstavničkog doma Nensi Pelosi, kao i opoziv u tom domu.

(Tanjug)