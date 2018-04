Trenutak hapšenja napadača iz Toronta koji je kombijem usmrtio 10 osoba (video)

Osumnjičeni za napad kombijem na pešake u Torontu, u kojem je, po najnovijim podacima, poginulo deset, a ranjeno 15 ljudi, je 25-ogodišnji Alek Minasian, javila je u ponedeljak televizija CBC (Canadian Broadcasting Corporation).

UPDATE: Driver of van that struck 8 to 10 people in Toronto has been found and is in custody, Canadian authorities say https://t.co/hjkpLTw5iS pic.twitter.com/jaXBKVHE30

— CBS News (@CBSNews) April 23, 2018