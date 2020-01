Tuga: Pored Brajanta, u padu helikoptera poginula i njegova 13-godišnja ćerka (video)

Prilikom pada helikoptera u Kaliforniji, pored legendarnog košarkaša Los Anđeles Lejkeresa, Kobija Brajanta, poginula je i njegova 13-godišnja ćerka. Kako prenosi „TMZ“, u pitanju je Đina Marija, zvana Điđi, koja je trenirala košarku.

Svi američki mediji preneli su ovu vest.

UPDATE: TMZ is reporting that Kobe Bryant's 13-year-old daughter, Gianna Maria, aka GiGi, has died in the tragic helicopter crash as well. Our thoughts and prayers go out to the Bryant family and everyone affected by this tragic accident. pic.twitter.com/E5EbPUQT7K

— Clevver News (@ClevverTV) January 26, 2020