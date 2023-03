Tunis: Održan protest opozicije protiv predsednika Saida uprkos zabrani

TUNIS – Stotine pristalica opozicije u Tunisu okupile su se danas na protestu u centru prestonice i zahtevali ostavku predsednika zemlje Kaisa Saida, uprkos zvaničnoj zabrani demonstracija nakon što su pojedini lideri opozicije uhapšeni.

Demonstranti su probili policijsku barijeru u centru Tunisa i održali miting u glavnoj gradskoj ulici, javio je Rojters.

Policija ih je upozorila preko zvučnika da su demonstracije nezakonite, ali da ih neće silom zaustaviti.

Do hiljadu demonstranata je tada probilo kordon policije da bi stigli do Avenije Habiba Burgibe gde se održava većina protesta i skupova.

Nekoliko najviših lidera opozicionog Fronta nacionalnog spasa privedeno je u sklopu obračuna sa kritičarima predsednika Tunisa pod optužbom za zaveru protiv državne bezbednosti.

Gradonačelnik Tunisa odbio je da izda dozvolu za današnji protest.

Front optužuje Saida za državni udar 2021. godine, kada je raspustio parlament i preuzeo izvršna ovlašćenja.

Tuniski generalni radnički sindikat organizovao je u subotu najveći protest do sada protiv Saida na kojem je učestvovalo nekoliko hiljada ljudi.

(Tanjug)

