Turisti silaze sa planine u Indoneziji posle zemljotresa

DŽAKARTA – Stotine turista, koji su ostali zaglavljeni na planini Rindžani na indonežanskom ostrvu Lombok nakon zemljotresa u kojem je poginulo 17 ljudi i koji je pokrenuo klizišta, silaze danas sa te vulkanske planine potreseni zbog onog što im se dogodilo, ali većinom nepovređeni, rekao je indonežanski zvaničnik.

Do kasnih popodnevnih sati, više od 250 ljudi sišlo je do spasilačkog punkta u selu Sembalun, a spasilački tim je uspeo da stigne do stotina drugih turista bliže jezeru kod kratera te vulkanske planine, rekao lokalni vojni zvaničnik indonežanskoj televiziji.

Prema njegovim rečima, neki turisti su lakše povređeni i istraumirani, ali većina ih je dobrog zdravstvenog stanja, prenosi AP.

Nacionalna agencija za ublažavanje katastrofa saopštila je da je više od 680 ljudi zaglavljeno na aktivnom vulkanu Rindžani, na osnovu podataka sa ulaznih kapija gde su posetioci registrovani.

Većinom su stranci, iz 26 zemalja, među kojima je više od 330 Tajlanđana.

Indonežanski vojni zvaničnik kaže da će spasioci ispratiti turiste niz planinu, a raspoređene su i indonežanske specijalne snage kako bi ubrzale evakuaciju.

Ranije danas, portparol nacionalne agencije za ublažavanje katastrofa naveo je na svom nalogu na Tviteru da se oko 820 osoba, većinom stranaca, nalazilo na planini Rindžani kada je snažan zemljotres jačine 6,4 stepena Rihterove skale pogodio Lombok juče ujutro, posle čega su dve staze ostale neprohodne, preneo je Rojters.

Prema navodima zvaničnika, broj poginulih u zemljotresu porastao je na 17, dok je više od 150 osoba povređeno, većinom prilikom urušavanja zgrada.

U zemljotresu je oštećen veliki broj kuća, a zemljotres se osetio i na širem području, uključujući i popularnu destinaciju Bali.

