Tusk: Osećam da smo bliži dogovoru o Bregzitu

BRISEL – Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk ocenio je da su EU i Velika Britanija sada bliži dogovoru o Bregzitu nego što je to bio slučaj posle EU samita održanog u septembru u Salzburgu.

”Osećam da smo danas bliže finalnom rešenju i dogovoru. U pitanju je više emocija nego racio, ali emocije su važne pa i u politici”, poručio je Tusk.

Predsednik Evropskog saveta je posle dvodnevnog samita EU u Briselu izjavio da su EU lideri saslušali izlaganje britanske premijerke Tereze Mej o stanju u pregovorima o izlasku Velke Britanije iz EU i da su svi potvrdili želju da u pozitivnom duhu nastave dalje razgovore o Bregzitu.

On je dodao da su EU 27 dali puno poverenje glavnom EU pregovarču Mišelu Barnijeu i zatražili od njega da nastavi sa naporima u cilju postizanja sporazuma o razdruživanju sa Ujedinjenim Kraljevstvom.

„Sperman sam da organizujem novi EU samit posvećen Bregzitu ako i kada glavini EU pregovarač proceni da je došlo do odlučujućeg napretka u pregovorima”, kaže Tusk.

On je naglasio da se tokom samita u Briselu nije razgovaralo o mogućem produžetku tranzicionog perioda koji se odnosi na period između izlazaka Velike Britanije i uspostavljanja novih odnosa sa EU. Velika Britanije je prvobitno tražila da taj period bude dve godine na šta su EU lideri već pristali.

“ Ako Velika Britanija misli da je potrebno produžiti taj period da bi se došlo do dogovora verujem da će lideri EU biti spremni da to prihvate”, kaže Tusk.

Predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker veruje da će doći do produžetka tranzicionog perioda. On je ocenio da je to dobra ideja koja će dati više vremena da se budući odnosi EU i Velike Britanije što bolje pripreme.

„Verujem da ćemo doći do dogovora sa Britanijom. Ukoliko dogovora ne bude to bi bilo opsano i za Britaniju i za EU”, poručio je Junker.

Predsednik Evropske komisije kaže da se sada treba fokusirati na veliki broj već postignutih dogovora sa Londonom i da tome treba priodati još ”nekoliko elementa koji nedostaju” kako bi ”sve bilo urađeno”.

