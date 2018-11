Tvit Donalda Tuska koji je čekala cela EU

Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk potvrdio je da su pregovarački timovi EU i Velike Britanije postigli dogovor o nacrtu političke deklaracije o budućim odnosima dve strane.

Očekuje se da lideri 27 država-članica EU na vanrednom samitu u nedelju potvrde nacrt sporazuma o povlačenju zvaničnog Londona iz EU i odobre političku deklaraciju o budućim odnosima s Velikom Britanijom.

I have just sent to EU27 a draft Political Declaration on the Future Relationship between EU and UK. The Commission President has informed me that it has been agreed at negotiators’ level and agreed in principle at political level, subject to the endorsement of the Leaders.

— Donald Tusk (@eucopresident) November 22, 2018