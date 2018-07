U Argentini protesti zbog mera štednje i dogovora s MMF-om

Nekoliko desetina hiljada ljudi protestovalo je u Buenos Ajresu zbog sporazuma vlasti s Medjunarodnim monetarnim fondom (MMF) i mera štednje koje uvodi predsednik Argentine Maurisio Makri.

Demonstranti smatraju da nedavno postignuti sporazum s MMF-om koji predvidja kredit od 50 milijardi dolara Argentini i mere štednje predstavlja „planiranu bedu za narod“.

Predstavnici raznih sindikata su na sinoć održanom protestu rekli da će nastaviti „otpor“ prema Makriju kako bi naredne godine izgubio na predsedničkim izborima navodeći da nove mere izazivaju nezadovoljstvo u društvu.

Makri je sam priznao da Argentina prolazi kroz težak period koji je posledica raznih okolnosti iz prošlosti.

Argentina će morati da smanji budžetski deficit do 2020. i inflaciju ispod 17 odsto do 2019, a potom na devet odsto do 2021.

Argentina je zatražila pomoć MMF-a jer ima jednu od najviših stopa inflacije na svetu.

