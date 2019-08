U Bihaću sukob migranata, korišćene sekire i letve

BIHAĆ – U Bihaću je došlo do sukoba migranata, a lokalni stanovnici su uspeli da spreče da on eskalira i dovede do tragedije.

Prema rečima očevidaca, zahvaljujuci pravovremenoj intervenciji meštana, sinoć je sprečena tragedija kod stadiona NK Jedinstvo u Bihaću, prenosi danas portal Klix.ba.

Iz MUP-a Unsko-sanskog kantona je potvrđeno da se dogodio incident u naselju Luke u kojem je jedna osoba zadobila lakše povrede.

U tuči su korišćene sekire i letve, a na stanovnici naselja Luke su uspeli da prekinu sukob.

Juče je došlo do još jednog sukoba migranata u Bihaću nakon kojeg su policajci pronašli jednu osobu sa teškim telesnim povredama.

(Tanjug)