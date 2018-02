U centru pažnje konferencije u Minhenu nuklearna pretnja, migracije i terorizam

Učesnici Godišnje konferencije o bezbednosti u Minhenu ocenili su danas da se svet prvi put posle Hladnog rata suočava sa nuklernom pretnjom, dok bezbednost sveta komplikuju ratovi na Bliskom istoku, terorizam i masovne migracije.

Generalni sekretar UN Antonio Guteres pozvao je danas političke lidere da ne propuste priliku za mirno rešenje sukoba oko nuklearnog naoružanja Severne Koreje, i upozorio da bi „vojno rešenje“ imalo katastrofalne posledice.

Guteres je rekao prvog dana konferencije u Minhenu da se svet, zbog nuklearnih ambicija Severne Koreje, prvi put posle Hladnog rata suočava sa nuklearnom pretnjom. Ukazao je na potrebu za pritiskom medjunarodne zajednice kako bi se postiglo diplomatsko rešenje.

Po njegovim rečima, potrebno je da se SAD i Severna Koreja sastanu i „vode smislenu diskusiju“.

„Verujem da su SAD spremne da to učine. Apsolutno je neophodno zadržati pritisak na Severnu Koreju i uveriti Severnu Koreju da je za njih važno da dodju do pregovaračkog stola“, rekao je on.

Na konferenciji u Minhenu, pored generalnog sekretara UN, učestvuju i američki ministar odbrane Džim Matis, britanska premijerka Tereza Mej, izraelski premijer Benjamin Netanjahu, irački premijer Hajder Al Abadi, šefovi ruske i turske diplomatije i drugi zvaničnici.

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je da su njihovi saveznici sada u dometi severnokorejski raketa, te da zbog toga članice NATO moraju da nastave sa ekonomskim i diplomatskim merama da bi se postigao maksimalan pritisak da Pjongjang odustane od nuklearnog oružja.

„Cilj NATO je svet bez nuklearnog oružja, ali sve dok ono postoji, NATO će ostati nuklearni savez“, rekao je Stoltenberg i dodao da svet u kojem „Rusija, Kina i Severna Koreja imaju nuklearno naoružanje, a NATO ga nema nije bezbedan svet“.

Nuklearno naoružanje je bilo u centru pažnje prvog dana konferencije u Minhenu, ali su učesnici ukazali i na krize, posebno na Bliskom istoku, kao i na pretnje od globalnog terorizma i masovne migracije u Evropu i druge delove sveta.

Minhenska konferencija o bezbednosti, koja se završava sutra, u subotu, predstavlja medjunarodnu platformu za susre Istoka i Zapada.

(Beta)