U CG danas na snazi strože epidemiološke mere

PODGORICA – U Crnoj Gori od danas su na snazi strože epidemiološke mere, čiji rezultati se očekuju za desetak dana, izjavio je danas epidemiolog Instituta za javno zdravlje Adis Martinović.

On je preporučio građanima da praznike provedu u krugu porodice i da se vakcinišu.

“Za nas epidemiologe najbitnije su mere koje sprečavaju masovna širenja, a to su pre svega masovna okupljanja na trgovima”, kazao je Martinović.

Ukoliko se ne budu poštovale nove mere, zdravstveni sistem će biti opterećen, upozorio je Martinović, preneo je portal RTCG.

U Crnoj Gori su se juče pojavili i prvi slučajevi zaraze novim sojem virusa omikron, a Martinović smatra da se za neđelju dana može očekivati da omikron bude dominantan.

Strože mere podrazumevaju da će ugostiteljski objekti za doček radiciti do 1 sat iza ponoći, a muzika uživo je dozvolje do 20 do 1 sat iza ponoći. decembra do 12. januara 2022. godine.

Nove epidemiološke mere će važiti do 12. januara, a u danima između praznika rad ugostiteljskih objekata je ograničen do 22 sata, uz obaveznu kovid potvrdu i zabranu muzike uživo i sa zvučnika.

Zabranjuje se i održavanje svadbi rođendana, žurki i drugih privatnih proslava i javnih okupljanja u zatvorenim i javnim mestima.

(Tanjug)

