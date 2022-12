U Hrvatskoj i celom Sredozemlju biće kao u tropima

ZAGREB – Američki meteorolog i klimatolog Džon Morales, koji je boravio u Zagrebu i posetio Nacionalni park Plitvička jezera, Rovinj i Pulu, za HRT je otkrio da sredinom ovog veka Hrvatsku i celo Sredozemlje očekuju visoke temperature kao u tropima, što će biti štetno i za turizam.

„I vi u Hrvatskoj, kao i celom Sredozemlju, svakako treba da očekujete da će ovo područje postati toplije i da to znači da ćete početi da se osećate kao da ste u tropima. Sa udaljavanjem od obale temperature će sve više rasti, jer more ipak barem malo ‘hladi’, dok će u zaleđu postati vrlo teško i vruće. To možete očekivati sredinom veka, otprilike 2050. ili 2070. godine”, rekao je Morales.

On prognozira da će u Hrvatskoj tada više meseci biti toplo, a u najtoplijim, julu i avgustu, za turiste će, kaže, biti veoma teško, pa čak i da će im pretiti bolesti zbog visokih temperatura.

Ne isključuje mogućnost da će u pojedinim gradovima tokom letnjih meseci biti toliko toplo, čak prevruće i za razvoj turizma.

“Pored toga treba uzeti u obzir i podizanje nivoa mora. Plaže će se smanjiti, biće ih manje i to će uticati na turiste, jer će imati manje mesta za uživanje“, rekao je Morales.

Ipak, kaže, more će malo ublažavati visoku temperaturu na obali.

„Stoga će pritisak na obalu biti još veći jer će mnogi hteti da pobegnu od vrućine“, kazao je Morales u emisiji „Turixam“ Hrvatske Radio-televizije.

(Tanjug)

