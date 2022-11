U Moldaviji nestala struja nakon ruskih udara u Ukrajini

Moldavija je danas prijavila „nestanak struje širom teritorije“ nakon što je u ruskim vojnim udarima na energetsku infrastrukturu Ukrajine srušen ključni dalekovod koji je snabdeva strujom, saopštio je ministar za infrastrukturu Andrej Spinu.

„Posle ruskog bombardovanja ukrajinskog energetskog sistema koji se desio u poslednjih sat vremena, jedan od dalekovoda koji snabdeva električnom energijom našu državu je isključen“, rekao je Spinu.

On je rekao da je to dovelo do velikih nestanka struje širom zemlje i dodao da dalekovodi „nisu oštećeni, već su automatski isključeni iz bezbednosnih razloga“, te da dobavljač, Moldelektrica, radi na popravci.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.