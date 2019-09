U pucnjavi u Teksasu sedmoro mrtvih, preko 20 ranjenih

Najmanje sedmoro ljudi je ubijeno, a više od 20 povredjeno u zapadnom Teksasu kada je čovek koga je zaustavila policija zbog saobraćajnog prestupa na glavnom auto-putu otvorio vatru i zatim pobegao, pre nego što ga je policija ubila u poteri, saopštile su vlasti.

Pucnjava je počela juče popodne po lokalnom vremenu kada je čovek na semaforu na glavnom autoputu razmenio vatru s policijom i počeo da beži, oteo je poštanski kamion i pucao nasumice dok je vozio od Odese do Midlenda, dva grada koja se nalaze 480 kilometara zapadno od Dalasa, u centru naftnog dela te američke države.

Policija je prvo javila da je moguće da ima više napadača, ali je šef policije Odese Majkl Gerki kasnije rekao da ima samo jedan osumnjičeni muškarac starosti oko 30 godina.

Osumnjičeni je pucao na nedužne civile širom Odese, saopštila je policija tog grada.

Potpredsednik Majk Pens rekao je nakon pucnjave da su predsednik Donald Tramp i njegova administracija „ostali apsolutno odlučni“ da saradjuju sa liderima obe stranke u Kongresu kako bi preduzeli korake i „kako bismo mogli da se pozabavimo i suočimo sa ovom groznicom masovnih zlodela u našoj zemlji“.

Pens je rekao da je Tramp razgovarao sa glavnim tužiocem i da FBI pomaže lokalnoj policiji.

Zastrašujući sled dogadjaja je počeo kada je teksaška policija pokušala da zaustavi jedan zlatni auto tokom popodneva na glavnom autoputu zato što nije dao signal za skretanje, rekla je portparolka Odelenja za javnu bezbednost Teksasa Ketrin Kesinger.

Pre nego što je automobil potpuno stao vozač je uperio pušku ka zadnjem prozoru svog vozila i ispalio nekoliko hitaca ka policijskim patrolnim kolima koja su ga zaustavljala. U pucnjima je pogodjen jedan od policajaca u kolima, a posle toga je napadač pobegao i nastavio da puca. Još dva policajca su ranjena pre nego što je osumnjičeni ubijen.

Stanje tri povredjena policajca za sada nije poznato.

Šef policije Gerki rekao je da je najmanje 21 civil povredjen i da je najmanje pet ljudi izgubilo život. Nije rekao da li se tu ubraja i napadač.

On nije opisao detaljno poteru za napadačem, ali bioskopska sala ispred koje je osumnjičeni ubijen nalazi se više od 16 kilometara od mesta gde ga je policija prvobitno zaustavila.

Sedam ljudi je u kritičnom stanju u jednoj bolnici posle napada, rekao je direktor bolnice Medikal senter u Odesi.

Do pucnjave je došlo samo četiri nedelje nakon što je napadač u teksaškom pograničnom gradu El Pasu ubio 22 osobe. Teksaški guverner Greg Abot održao je ove nedelje dva sastanka sa zakonodavcima o tome kako sprečiti masovne pucnjave u Teksasu. On je rekao da će u nedelju posetiti to područje gde se pucnjava dogodila.

Sa ovim napadom ukupno je do sada ove godine bilo 25 oružanih napada sa masovnim ubistvima u SAD, što je isti broj kao i za celu 2018. godinu, prema podacima koje zajedno vode agencija AP, Ju-Es-Ej Tudej i Univerzitet Nortistern. Broj žrtava za ovu godinu je već dostigao 142, nadmašivši sve prošle.

(Beta)