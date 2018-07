U Rusiji protest zbog pomeranja starosne granice za odlazak u penziju

Oko 1.000 ljudi okupilo se večeras u Moskvi protestujući zbog povećanja starosne granice za odlazak u penziju, a najava o tom predlogu polovinom juna izazvala je već talas nezadovoljstva kod gradjana.

Protest je održan uoči sutrašnje rasprave o nacrtu reforme penzija u ruskom parlamentu.

Ruska vlada prošlog meseca je predložila parlamentu da se počev od 2019. do 2028. godine fazno stigne do odlaska u penziju sa 65 godina za muškarce, a do 2034. godine sa 63 godine za žene. Prosečna penzija u Rusiji iznosi oko 14.000 rubalja (230 dolara) mesečno.

Godine za penzionisanje odredjene su u Rusiji 1932. godine, u sovjetsko doba, i nikad od tada nisu menjane. Ruska starosna granica za penzionisanje spada medju najniže na svetu: 55 godina za žene i 60 za muškarce.

Demonstranti su danas uzvikivali „Putinu ostavka“ i „Narod je protiv“.

Nakon što je ruski premijer Dmitrij Medvedev najavio novu reformu, na internetu se pojavila peticija protiv tog predloga. Više od 2,5 miliona Rusa do sada je potpisalo onlajn peticicju.

Prema statističkim podacima, prosečni životni vek za muškarce je 66,5 godina a za žene nešto manje od 70 godina.

