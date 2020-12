U trci za poslanike u Rumuniji i predstavnici Saveza Srba

TEMIŠVAR – Na današnjim parlamenarnim izborima u Rumuniji učestvuje i Savez Srba u toj zemlji, kao manjinska stranka predstavnika srpskog naroda, koji se bore da nastave tradiciju dugu tri decenije, od osnivanja, a da i dalje imaju predstavnika u rumunskom parlamentu.

Građani Rumunije danas biraju 465 poslanika, 136 u Senatu i 329 u Predstavničkom domu, a među izbornim listama je i lista Saveza Srba, sa pet kandidata, Ognjan Krstić, predsednik Saveza, Zlatiborka Markov, Borislav Velimirović, Borko Jorgovan i Radmila Georgijana Dragoti.

Borko Jorgovan kaže za Tanjug da je Savez Srba odlično prošao na lokalnim izborima u septembru, budući da su obezbedili 14 odbornika u 12 jedinica, a dobar rezultat očekuju i u trci za poslanike parlamenta.

„Treba da se izborimo za što veći broj glasova. Manjine nemaju zagarantovana mesta u parlamentu. Koliko će nam glasova trebati, zavisi od izlaznosti. Ne bi trebalo da imamo problema, imaćemo jednog poslanika, ali se trudimo da imamo što veći broj glasova“, rekao je Jorgovan za Tanjug uoči sutrašnjih izbora i dodaje:

„Ipak je drugačije sa više poslanika, možemo više i da se borimo za srpsku zajednicu“.

Savez Srba u Rumuniji, od osnivanja 1990. godine, u svim sazivima rumunskog parlamenta je imao predstavnika.

Prvi je to bio Milenko Lukin, od 1990-1992. godine, zatim „najdugovečniji“ srpski poslanik, u dva navrata, od 1992. do 2008. i od 2012. do 2016. – Slavomir Gvozdenović, dok je od 2008. do 2012. poslanik bio Dušan Popov, a od 2016. je to Slavoljub Adnađ.

Jorgovan ističe da su i dosadašnji predstavnici Srba u skupštini Rumunije značajno doprineli da se unapredi položaj srpske manjine u toj zemlji, u kojoj, prema poslednjem popisu živi oko 18.000 Srba.

Između ostalog, navodi da su uvedeni udžbenici na sprskom jeziku za pripadnike srpske manjine, kao i da je 21. novembar, zvanično ustanovljen kao Dan srpskog jezika, donošenjem zakona 6. septembra 2016. godine.

Zato je i slogan sa kojim Savez Srba u Rumuniji izlazi pred glasače – „Da dobro bude bolje“.

„Naš program je da ostanemo ujedinjeni, da očuvamo identitet, naše crvke, veru, jezik“, poručuje Jorgovan.

Ističe i da su pripadnici srpske manjine u dobrim odnosima sa maticom, da je saradnja sa Konzulatom u Temišvaru odlična, kao i saradnja sa rumunskom državom.

„Srbija i Rumuniija su se uvek pomagale, pravoslavne zemlje, i jedine komšije koje nikada nisu ratovale na Balkanu. Šta na to dodati“, ukazao je Jorgovan.

On je naveo i da se bore da se unapređuju veze sa matičom Srbijom, da se održe naše svetinje i manastiri, što je, kaže, njihov cilj i dužnost.

Za najavljivan auto-put od Beograda do Temišvara, kaže da bi to bilo „izvanredno za sprsku manjinu u tom rumunskom gradu i okolini, da Srbija bude još bliže“.

„Pozivam sve Srbe, sve birače, da glasaju za Savez Srba. Da dobro bude bolje, da čuvamo naš identitet, veru, kulturu, da se sačuva naša istorija, koja je veoma bogata, da glasamo naše Srbe“, zaključio je Jorgovan.

Savez Srba nalazi se pod rednim brojem 18 na svim izbornim listama u inostranstvu, dok je na listama u Bukureštu pod rednim brojem 26, u Aradu – 25, a u Temišvaru pod rednim brojem 21.

(Tanjug)

