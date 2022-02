Ubrzane konsultacije o formiranju nove Vlade CG

PODGORICA – U Podgorici se vode intenzivni razgovori predstavnika GP URA predvođenih Dritanom Abazovićem sa liderima stranaka o formiranju manjinske vlade, jer predsednik države Milo Đukanović, kako je ranije izjavio, očekuje da će sutra imati priliku da čuje izveštaj o tim konsultacijama.

„Nakon toga bi na red došla inicijativa predsednika države. Iskreno, nadam se da je u mom odsustvu obavljen taj prvi krug konsultacija, nadam se da postoji razumevanje, iz svega što sam prethodno čuo iz razgovora u parlamentu, i kroz komunikacije koje sam imao, uvek nezvanične, do trenutka dok se ne stvore uslovi da bude zvanična“, rekao je Đukanović, koji večeras stiže u Podgoricu iz dvodnevne posete Atini.

On je pozvao na brzo formiranje vlade, a na pitanje da li mu je Abazović prihvatljiv za mandatara, Đukanović nije konkretno odgovorio.

Konsultacije o formiranju nove vlade očekuju se sa liderom Nove srpske demokratije, članice Demokratskog fronta i Demokratske Crne Gore, najavljeno je iz URA.

Demokratska Crna Gora smenjenog predsednika parlamenta Alekse Bečića je tim povodom saopštila da svaki razgovor s Građanskim pokretom URA, bez garancija da neće formirati vladu sa DPS-om je koaliranje sa tom partijom.

Odgovorajući generalnom sekretaru GP URA Mileti Radovaniću, da su sa SNP-om razgovarali, a da će pozvati i Demokrate, iz Bečićeve stranke saopšteno da su „oni koji su sa DPS srušili izbornu volju građana, oni koji su potvrdili autentičnost prepiske u partijskim vajber grupama u kojima tvrde da samo fingiraju pregovore sa parlamentarnom većinom“, priznali da lidera Demokrata ruše zato što im je on smetnja formiranju vlasti sa DPS-om.

„Oni koji su izjavili da su u predizbornoj kampanji bili samo formalno protiv DPS-a kako bi prešli cenzus, oni koji su unapred dogovorili sva mesta i pozicije sa DPS, oni koji nisu isključili mogućnost formiranja vlasti sa DPS-om, oni koji su rušenje vlasti dogovorili u Beogradu, oni zaslužuju naš najdublji prezir“, saopšteno je Demokratske Crne Gore.

Predsednik Nove srpske demokratije i jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić izjavio je sinoć da lično neće biti deo nove vlade, ali da bi Demokratski front trebalo da bude u njoj.

Mandić je za Adria TV poručio da mu je žao što DF nije imao priliku da bude deo izvršne vlasti, jer da jeste, kaže, videli bi kakva je to razlika.

Mandić kaže da će mu biti žao ako u „ovoj novoj vladi ne dobiju tu priliku“.

Medojevic:Antisrpska vlada vodi ka decintegraciji Crne Gore

Predsednik Pokreta za promjene, koji je deo Demokratskog fronta, Neboja Medojević, rekao je danas da će se odazvati na konsultacije o formiranju nove vlade, ali da ne isključuje mogućnost da lider GP URA Dritan Abazović, kao etnički Albanac, formiranjem antisrpske vlade pokušava da dezintegriše Crnu Goru.

Medojević je na konferenciji za novinare rekao da nekoliko narednih dana neće biti u Crnoj Gori.

„Kad se vratim, ako dobijem poziv, razgovaraćemo. Reći ću mu (Abazoviću)da će biti odgovoran za dezintegraciju Crne Gore, da pokušava da napravi antisrpksu vladu, da će to dovesti do homogenizacije srpskog faktora, do radikalizacije njihovih zahteva što može voditi i dezintegraciji države“, rekao je Medojević i dodao:

„Možda je to i cilj gospodina Abazovića kao etničkog Albanca, da napravi ono što je napravio Stipe Mesić , da kaže ja sam bio poslednji predsednik Vlade Crne Gore i posle toga ona više ne postoji“.

(Tanjug)

