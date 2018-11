Uhapšen kopilot zbog velike količine alkohola

LONDON – Kopilot japanske avio kompanije JAL uhapšen je pošto je pao na testu provere zadaha, a uočim poletanja aviona na liniji London-Tokio.

Kacutoši Jucukava (42) priznao je krivicu navodeći da je u krvi imao skoro 10 puta više od dozvoljene količine alkohola, prenosi AP.

Londonska policija saopštila je da se Jucukava pojavio pred sudom i priznao krivicu.

Avio kompanija je saopštila da je kopilot uhapšen na aerodromu Hitrou zbog kršenja britanskog zakona.

On je uhapšen kada je vozač autobusa koji prevozi posadu na londonskom aerodromu namirisao alkohol i prijavio to policiji.

Test je pokazao da Jucukava ima 189 mililitara alkohola na 100 mililitara krvi, što je skoro 10 puta više od dozvoljene količine.

On je priznao da je noć pre leta popio dve litre vina i kriglu piva, a kako se navodi, on će biti zadržan u pritvoru do 29. novembra.

Zbog kopilota let je bio otkazan za sat i po vremena, zbog čega se kompanija izvinila putnicima.

(Tanjug)