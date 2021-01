Ujedinjena Srbija podelila paketiće srpskoj deci s. Dalmacije

ZADAR – Predstavnici omladinske humanitarne organizacije „Ujedinjena Srbija“ podelili su danas po podne paketiće srpskoj deci u severnodalmatinskim mestima Žegare, Benkovac, kao i u Zadru, uoči praznika Svetog Save, 27. januara.

Reč je o tradicionalnom „svetosavskom putovanju“ čiji je organizator „Ujedinjena Srbija“ uz pomoć i blagoslov manastira Hilandar, a ima za cilj, kako su sami organizatori naveli, obilazak srpskog stanovništva i širenje poruka mira i tolerancije.

Pokloni su najpre podeljeni srpskoj deci Žegara nadomak Obrovca u Hramu Svetog Georgija u Žegaru, zatim u Crkvi Svetog Jovana u Benkovcu i potom u Crkvi Svetog Ilije u Zadru.

Kopredsednik Međuvladinog mešovitog odbora za prava manjina Srbija-Hrvatska Ivan Bošnjak, koji je pomogao čitavoj organizaciji u ime Vlade Srbije, ukazao je na značaj obilaska preostalih Srba u krajevima u kojima su živeli u ogromnom broju do početka građanskog rata u bivšoj Jugoslaviji, kao i povratnika u dalmatinske krajeve, navodeći da je jedan od prioritetnih zadataka Vlade poboljšanje položaja naroda koji živi izvan matice.

„Ovde smo na području primorskog dela Hrvatske, u okolini Zadra, imali priliku da se družimo sa decom koja su još jednom potvrdila privrženost srpskom identitetu i kulturi i tradiciji proslave praznika Svetog Save. Zadovoljstvo mi je što sam u ime vladinog mešovitog Odbora za prava manjina sa srpske strane danas ovde. Opredeljenje vlade Srbije je da ubuduće više pažnje posveti rubnim područjima srpskog naroda“, istakao je Bošnjak za Tanjug.

Predsednik „Ujedinjene Srbije“ Valentino Popović, inače rodom iz Čiste Male pokraj Šibenika, izrazio je zadovoljstvo što imaju priliku da se vide i druže sa srpskim mališanima na prostoru Hrvatske i podsetio na humanitarne aktivnosti Ujedinjene Srbije koje, kako je kazao, traju već 12-13 godina.

„Slatki karavan je najveća akcija tog tipa u Srbiji. Deli se više hiljada paketića a obilazimo teritorije gde žive naši ljudi. Misija nam je da šaljemo poruke ljubavi“, rekao je Popović.

On je dodao da su Srbi u dalmatinskim krajevima prepušteni sami sebi tako da je za očekivati veću podršku zvaničnog Beograda.

U ime manastira Hilandar i igumana Hilandara, arhimandrita Metodija i bratstva, deci i njihovim roditeljima se obratio i Miloš Stojković, poverenik Hilandara i šef humanitarne misije tog manastira, koji je poručio da naši sunarodnici treba da ostanu da žive na svojim ognjištima.

„Vašim življenjem ovde imate misiju branjenja svakoga od nas, i u Beogradu i u Nišu i na Kosovu i Metohiji. A mi obećavamo da ćemo dolaziti barem jednom godišnje. Nas ne zanima politika već humanitarni rad i obilazak našeg naroda gde god živeo“, kazao je on.

Prema njegovim rečima, obaveza Hilandara, kao „neprekidne srpske karike“ i jedine srpske institucije koja postoji od osnivanja do danas, jeste da brine o svakom Srbinu gde god se nalazio pogotovo tamo gde su Srbi manjina.

„Ovo je vid pomoći i podrške, da je na simboličan način ‘Sveti Sava danas i u Benkovcu, i u Žegaru, Zadru… naravno poštujući sve naše susede, prijatelje i komšije ma koje da su vere i nacije“, rekao je Stojković po završetku prvog dana posete.

Poseta je, kako je istaknuto, dogovorena uz blagoslov episkopa dalmatinskog Nikodima, a humanitarni karavan „u susret“ srpskoj zajednici u Hrvatskoj, kao i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nastavlja se sutra posetom Šibeniku i Kninu i manjim mestima u Šibensko-kninskoj županiji.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.