Ukrajina: Ne možemo da izvezemo 90 miliona tona poljoprivrednih proizvoda

„Ukrajina ne može da izveze oko 90 miliona tona poljoprivrednih proizvoda zato što Rusija blokira luke“, izjavio je ukrajinski premijer Denis Šmihal.

On je RBK-Ukrajina istakao da bi to moglo dovesti do globalne krize hrane. Šmihal je rekao da ta kriza nije izazvana sankcijama protiv Rusije, već akcijama Rusije da blokira ukrajinske luke, prenosi Ukrinform.

(Tanjug)

