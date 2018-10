Ukrajina: Poskupljuje gas za domaćinstva

KIJEV – Ukrajina je saopštila danas da će povećati cene gasa za domaćinstva za skoro četvrtinu.

To je bio jedan od ključnih uslova iz paketa pomoći dogovorenog sa Međunarodnim monetarnim fondom, ali je Kijev do sada odbijao da to učini, prenosi Rojters.

„Mi nemamo drugu opciju kako bismo sprečili izuzetno tešku situaciju“, rekao je ukrajinski premijer Vladimir Grojsman na sednici vlade koja je prenošena na televiziji.

„Ako nismo u mogućnosti da nastavimo saradnju sa našim međunarodnim partnerima“, upozorio je Grojsman, „onda zemlja neće biti u stanju da servisira svoj dug, što može dovesti do situacije u kojoj će Ukrajina kasniti u ispunjenju obaveza“.

Ukrajina se obavezala na tu meru kako bi se kvalifikovala za dobijanje dodatne pomoći iz programa MMF-a, čija je ukupna vrednost 17,5 milijardi dolara.

Isplata sredstava iz tog paketa zamrznuta je od aprila 2017. godine, zbog usporavanja Kijeva u sprovođenju reformi, ali i zbog odbijanja vlade da podigne cene gasa.

